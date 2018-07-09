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Adıyaman'da Yolcu Minibüsü Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da Yolcu Minibüsü Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:13
Adıyaman'da Yolcu Minibüsü Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

 Mehmet Şeker idaresindeki 02 M 0312 plaklı minibüs, Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda kontrolden çıkarak boş bir araziye devrildi. Kazada yaralanan yolculardan Yusuf İlik isimli vatandaş 112 acil servis ekipleri tarafından olay olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsün altında kalan Kıymet Çavuş ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çavuş, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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AdıyamanAdıyaman Yolcu Minibüsü
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