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Adıyaman'da Dehşet! Kızlarını Okulda Bulamayınca Müdür Yardımcısını Bu Hale Getirdiler

Adıyaman'da kızını okulda bulamayan Mehmet A. ve kardeşi Osman A. sınıflara girdikleri için kendilerini uyaran Okul Müdür yardımcısını feci şekilde darp etti.

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Adıyaman'da Dehşet! Kızlarını Okulda Bulamayınca Müdür Yardımcısını Bu Hale Getirdiler

Adıyaman'da kızını okulda bulamayan Mehmet A. ve kardeşi Osman A. sınıflara girdikleri için kendilerini uyaran Okul Müdür yardımcısını feci şekilde darp etti.

20 Nisan 2018 Cuma 18:06
Adıyaman'da Dehşet! Kızlarını Okulda Bulamayınca Müdür Yardımcısını Bu Hale Getirdiler

Adıyaman'da kızını okulda bulamayan Mehmet A. ve kardeşi Osman A. sınıflara girdikleri için kendilerini uyaran Okul Müdür yardımcısını feci şekilde darp etti.  

Olay öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde oldu. 9'uncu sınıf öğrencisi A.A.'nın derslere gitmediğini öğrenen babası Mehmet ile Amcası Osman A. , okula giderek burada sınıfları tek tek dolaşmaya A.A.'yı aramaya başladılar. Bu sırada iki kişinin sınıfları tek tek dolaştığını fark eden Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, kızını arayan Mehmet A. ile kardeşi Osman A.'ya uyarıda bulundu. Deniz A.A.'nın okula gelmediğini ve kendilerine haber verilmediğini söyledi.

Mehmet A. ve kardeşinden okul dışına çıkmalarını istedi. Bunun üzerine adeta çılgına dönen iki kardeş Deniz'i darp etmeye başladı. Müdür yardımcısının burnunun kırıldığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine polis geldi ve iki kardeşi gözaltına alındı. Avuzer Deniz, iki kardeşin şiddetine maruz kaldığını söyleyerek, "Sınıfları dolaştıklarını görünce uyardım ve yaptıkları davranışın doğru olmadığını anlattım. Kızının okula gelmediğini söyleyen veli ile yanındaki kişiyi odama davet ettim. Ancak, kendileri sınıfları dolaşarak, öğrencilere kızlarını sormaya devam etti. Uyarınca da tehditler savurup daha sonra beni darp ettiler. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

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