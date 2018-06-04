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Adıyaman'da Çoban Kardeşlerin Üzerine Yıldırım Düştü!

Adıyaman'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da Çoban Kardeşlerin Üzerine Yıldırım Düştü!

Adıyaman'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:52
Adıyaman'da Çoban Kardeşlerin Üzerine Yıldırım Düştü!

Adıyaman'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Kınık köyünde hayvan otlatan 24 yaşındaki Muhammed Cihan Akbaş ile kardeşi Davut Akbaş'ın bulunduğu alana yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği kardeşler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Cihan Akbaş, burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Davut Akbaş'ın tedavisinin sürdüğü bildiriliyor.

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