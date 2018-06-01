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Adıyaman'da Adliye Koridorunda Dehşet! 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman Adliyesinde görülen bir dava sonrasında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.  Adıyaman Adliyesi içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden görülen bir dava sonrası davanın tarafları arasında tartışma yaşandı.

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Adıyaman'da Adliye Koridorunda Dehşet! 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman Adliyesinde görülen bir dava sonrasında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.  Adıyaman Adliyesi içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden görülen bir dava sonrası davanın tarafları arasında tartışma yaşandı.

01 Haziran 2018 Cuma 13:18
Adıyaman'da Adliye Koridorunda Dehşet! 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman Adliyesinde görülen bir dava sonrasında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.  Adıyaman Adliyesi içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden görülen bir dava sonrası davanın tarafları arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf birbirine yumruk ve tekmelerle saldırırken, adliye koridorları kana bulandı. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 6 kişi gözaltına alındı. Ekip otobüsüne bindirilmek istenen şahıslardan birisi sivil polis memurunun boğazını sıkarken, polisin boğazını sıkan şahıs etkisiz hale getirilerek ekip otosuna kondu.

Olayda feci şekilde darp edilen şahıslar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıslar, "Tefeciler adliyede adam darp ediyor" dediler. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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