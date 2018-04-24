Adıyaman'da 5.1'lik Deprem Meydana Geldi! Validen Açıklama

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5.1'lik büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adıyaman'ın samsat ilçesinde saat 03.34'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilirken, depremin yerin 9.10 kilometre derinlikte meydana geldiği, depremin Diyarbakır, Şanlıurfa Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde de hissedildiği bildiriliyor. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Samsat ilçesinde iki evin yıkıldığı, bazı evlerde hasar oluştuğu belirtildi.

Başbakan Yıldırım ,"Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir" dedi.

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