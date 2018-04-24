Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adıyaman'da 5.1'lik Deprem Meydana Geldi! Validen Açıklama

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5.1'lik büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adıyaman'ın samsat ilçesinde saat 03.34'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

banner396

Adıyaman'da 5.1'lik Deprem Meydana Geldi! Validen Açıklama

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5.1'lik büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adıyaman'ın samsat ilçesinde saat 03.34'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Nisan 2018 Salı 09:03
Adıyaman'da 5.1'lik Deprem Meydana Geldi! Validen Açıklama

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5.1'lik büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adıyaman'ın samsat ilçesinde saat 03.34'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilirken, depremin yerin 9.10 kilometre derinlikte meydana geldiği, depremin Diyarbakır, Şanlıurfa Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde de hissedildiği bildiriliyor. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Samsat ilçesinde iki evin yıkıldığı, bazı evlerde hasar oluştuğu belirtildi.

Başbakan Yıldırım ,"Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir" dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAdıyaman Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş! Erdoğan'dan İYİ Parti Açıklaması : Önümüzdeki Günlerde Göreceğiz...
Flaş! Erdoğan'dan İYİ Parti Açıklaması : Önümüzdeki Günlerde Göreceğiz...
Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Çıkışı
Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Çıkışı
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim