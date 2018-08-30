Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da Yakalandı!..

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı firari suçlusu Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı.

banner396

Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da Yakalandı!..

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı firari suçlusu Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:20
Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da Yakalandı!..

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı firari suçlusu Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz, Ermenistan'da yakalandı.

Ermenistan basınında yer alan habere göre; terör örgütü FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün dün Ermenistan'da kıskıvrak yakalandığı ifade edildi. ABD tarafından 23 Ağustos'ta aranan Öksüz'ün Ermenistan'da işletmesi olduğu ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak bölgede çalıştığı ortaya çıktı.

İnterpol tarafıından da aranan Kemal Öksüz'ün dün yapılan operasyonla yakalandığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde Kemal Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldığı ve bu sürecin sonunda adını Kevin olarak değiştirdiği belirtildi.

Ermeni basını, Öksüz'ün geçmişte bir sivil toplum örgütünde çalıştığı ve bu süreç içerisinde Türk ve ABD vatandaşlarını Türkiye ve Azerbaycan seyahatleriyle bir araya getirmeye çalıştığını yazdı. Ermeni polisinin, yakalama kararı sonrasında takibe geçtiği ve bütün Ermeni polis birimlerinin Öksüz'ü yakalamak için harekete geçtiği duyuruldu.

Öksüz'ün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki etik komitesine sahte belgeler sunduğu açıklanırken, 2013 yılında Öksüz'ün bazı kongre üyelerini Azerbaycan ve Türkiye'de ağırladığı ifade edildi. Bu seyahatlerde kongreye sunulan belgelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen Öksüz'ün 9 kongre üyesine ve 32 ABD'li yetkiliye binlerce dolar değerinde hediye verdiği için yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Kaynaklar; TimeTürk

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.08.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
adil öksüz ün kardeşi kemal öksüz ermenistan da yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri
30 Ağustos mesajları (resimli, kısa, uzun) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve Atatürk’ün sözleri
Adana’da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri
Adana’da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri
Hastaneden acı haber geldi: Bir asker şehit oldu
Hastaneden acı haber geldi: Bir asker şehit oldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim