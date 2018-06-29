Adil Öksüz Soruşturmasında Flaş Gelişme: Öksüz'ü Arayan Ekibin Başındaki Polis Tutuklandı

Adil Öksüz soruşturmasında flaş gelişme !

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından devam ettirilen soruşturma kapsamında, bundan yaklaşık bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı.

MİT tarafından ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında görevinden açığa alınan Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçlaması ile Adapazarı'nda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan hakkında tutuklama kararı verildi.

Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.

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