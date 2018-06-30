Adaylar Süre Sıkıntısı Yaşadı 'TYT'deki Matematik Soruları da Çok Uzundu!'

2018 YKS Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylardan Mehmet Bozkurt ile sınavı konuştuk. Sınavdaki tüm testlerin sorularının uzunluğundan yakınan Bozkurt, her sene çıkan rasyonel sayı sorularının bu sene Matematik testinde yer almadığını söyledi.

Sınavdaki soruların çoğunun yorum soruları olduğunu söyleyen Bozkurt, süre sıkıntısı yaşadığı için matematik testinde 10-15 soruyu yapamadığını söyledi. KPSS Cafe'ye yorumlarını gönderen diğer adaylarda sınavdaki soruların uzunluğu sebebiyle süre sıkıntısı yaşadıklarını, bir çok soruyu boş bırakmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Önceki senelerde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda Türkçe sorularının uzunluğundan yakınan adaylar bu sefer Matematik testinde de böyle bir durumla karşılaşmanın şokunu yaşıyorlar.

Sınav soruları ve cevap anahtarının kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi facebook grubumuz ve mobil uygulamamız vasıtasıyla bilgilendireceğiz.