Adaylar Süre Sıkıntısı Yaşadı 'TYT'deki Matematik Soruları da Çok Uzundu!'

2018 YKS Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylardan Mehmet Bozkurt ile sınavı konuştuk. Sınavdaki tüm testlerin sorularının uzunluğundan yakınan Bozkurt, her sene çıkan rasyonel sayı sorularının bu sene Matematik testinde yer almadığını söyledi.
Sınavdaki soruların çoğunun yorum soruları olduğunu söyleyen Bozkurt, süre sıkıntısı yaşadığı için matematik testinde 10-15 soruyu yapamadığını söyledi. KPSS Cafe'ye yorumlarını gönderen diğer adaylarda sınavdaki soruların uzunluğu sebebiyle süre sıkıntısı yaşadıklarını, bir çok soruyu boş bırakmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Önceki senelerde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda Türkçe sorularının uzunluğundan yakınan adaylar bu sefer Matematik testinde de böyle bir durumla karşılaşmanın şokunu yaşıyorlar.
Sınav soruları ve cevap anahtarının kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi facebook grubumuz ve mobil uygulamamız vasıtasıyla bilgilendireceğiz.
Sınava girdiğim için çok pişmanım. Geçen sene sınava çalışmadığım halde çok daha iyi geçmişti matemaetikten em az onbeş tane yapmıştım ama bugünkü girdiğim sınavda bırakın bir iki tane hangilerini yapabilirim düşüncesinde bile olamadım ki Türkçe zaten kendi başında berbattı sadece bir saatim türkçe sorularını çözmekle geçti. Yeni sistem yapıyorsun boraz da insaflı davransaydın "ÖSYMm" Yarın ki sınava da girmeyi düşünmüyorum bütün emeklerim gecemi gündüzümü kattığım, ailemden onca ay uzakta kaldığıma değdi mi hiiiç.....
Gercekten cok zor bi sınavdı türkce zaten zordu matematigi gorunce heo şoka girdim yani cok uzun sorulardi fene ve sosyale zamanim bile yetmedi normalde matematik sorusunda 1 dk dan az duruyorken bu sorularda cok kaldim butun calistiklarimjz emegimiz bosa gidicek yani 2. Oturumuda gercekten merak ediyorum
Ösym'nin yayınladığı örnek sorulara bakarsanız ondada rasyonel sayılar yoktu. Azcık gözünüz açık olsun. Ösymnin örnek sorularıyla normal sınav arasında kelimeler dışında hiçbir fark yoktu. Sorular uzun değildi bence. Çalışanın değil dikkatli ve zeki kişilerin yapabileceği bir sınavdı.
Matematige göremedim bile süre bitti
Sorduğunuz sorular adam akıllı sorular değildi örnek sorularla hiç alakaları yoktu bu haksızlık
Bir eğitimci olarak matematik testi soruları kapsama uygun değildi. Rasyonel sayılar konunun çıkmaması testin kapsamını düşürmekte aynı zamanda geçerliliğini düşürmektedir. Üzüldüm. Eğitim anlayışı bu değil. Eğitim Derste a kunusunu işleyip b konusuna soru sorup a hiç ele almamak değil.