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Adana'da 'Sosyal Medya' Terör Propagandasına 9 Gözaltı

Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı öğrenilen 9 kişi Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Adana'da 'Sosyal Medya' Terör Propagandasına 9 Gözaltı

Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı öğrenilen 9 kişi Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:44
Adana'da 'Sosyal Medya' Terör Propagandasına 9 Gözaltı

Adana'da 'Sosyal Medya' Terör Propagandasına 9 Gözaltı

Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı öğrenilen 9 kişi Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Ekipleri, Afrin'e yönelik harekatı öne sürerek bölücü terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan ve kürt kökenli vatandaşları sokağa çıkmaya davet eden, Türkiye Cumhuriyetine ve askerine ağır hakarette bulunan kişilere yönelik şafak baskını düzenledi.

Yaklaşık 500 polisin görev yaptığı operasyonda, Adana merkezde 4, Ceyhan ilçesinde 5 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne sevk edildiler. Burada sorgulamadan geçirilecek şahısların adliyeye götürülmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 10:53
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSosyal Medya Propaganda
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