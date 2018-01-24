Adana'da 'Sosyal Medya' Terör Propagandasına 9 Gözaltı

Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü propagandası yaptığı öğrenilen 9 kişi Emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Ekipleri, Afrin'e yönelik harekatı öne sürerek bölücü terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan ve kürt kökenli vatandaşları sokağa çıkmaya davet eden, Türkiye Cumhuriyetine ve askerine ağır hakarette bulunan kişilere yönelik şafak baskını düzenledi.

Yaklaşık 500 polisin görev yaptığı operasyonda, Adana merkezde 4, Ceyhan ilçesinde 5 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adana Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne sevk edildiler. Burada sorgulamadan geçirilecek şahısların adliyeye götürülmesi bekleniyor.

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