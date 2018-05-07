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Adana'da Sarhoş Dehşeti! Düğüne İki Saat Kala Bu Hale Geldi!

Adana Haberleri. Adana'da Konfeksiyoncu İsmail Dicle, düğün yapacağı gün pastaneye giderken sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarpması neticesinde yanındaki 6 kişiyle birlikte yaralandı.

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Adana'da Sarhoş Dehşeti! Düğüne İki Saat Kala Bu Hale Geldi!

Adana Haberleri. Adana'da Konfeksiyoncu İsmail Dicle, düğün yapacağı gün pastaneye giderken sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarpması neticesinde yanındaki 6 kişiyle birlikte yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:06
Adana'da Sarhoş Dehşeti! Düğüne İki Saat Kala Bu Hale Geldi!

Adana'da Konfeksiyoncu İsmail Dicle, düğün yapacağı gün pastaneye giderken sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öne sürülen otomobilin çarpması neticesinde yanındaki 6 kişiyle birlikte yaralandı. Bacağının iki yerinde kırık, el ve yüzünde çok sayıda yarıklar oluşan Dicle, şans eseri hayatta kaldığına dikkat çekerek, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmasını istedi.  5 Mayıs Cuma Günü Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesinde meydana gelen kazaya ilişkin detaylar öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olan Ahmet D. yönetimindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yayalara çarptı. 

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirtilen Ahmet D. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza yaşanmasa 2 saat sonra düğünü olacağını söyleyen Dicle, "Kazadan 2 saat sonra düğünüm olacaktı. Pastaneye doğru gidiyordum. Son sürat araba geldi, yan yattı, beni içine aldı ve sürükledi. Ayağımda 2 yerde sağdan soldan kırıklar var. Şans eseri hayatta kaldım. İçine girmeseydim şu an ölmüştüm. Başka yaralılar da varmış ama o anları hatırlamıyorum. Ağır yaralılar var. Şans oldu. Ağrılarım var ama yine çok şükür iyiyim. Hastanede iyi bakıyorlar bana. Ameliyatım 4 saat sürdü. Şoför alkollüymüş, ehliyeti de yokmuş. Biraz dikkatli olsunlar. Eşim Faslı. Orada bir düğün yaptık ama burada da yapmak istemiştim. Cumartesi yapalım dedik ama kader işte. İyi olduktan sonra düğünü yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 16:08
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