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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı! Adana Son Dakika!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı! Adana Son Dakika!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:30
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı! Adana Son Dakika!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.09.2019 08:58
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