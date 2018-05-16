Adana'da Korkunç Kaza! Motosikletiyle Kaldırıma Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da bir genç kullandığı motosikletiyle kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza , saat 17.40 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda oldu.

Elde edilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Halil İbrahim Gülağaca kullandığı motosiklet ile kaldırıma çarptılar. Çarpanın etkisiyle motosikletten düşen Gülağaca ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gülağaca sağlık ekiplerinin tüm müdahelelerine rağmen Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Gülağaca'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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