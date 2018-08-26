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Adana’da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri

Adana'ya bağlı merkez ilçelerden Seyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle şehrin merkezi noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, oldukça dikkat çekiyor.

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Adana’da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri

Adana'ya bağlı merkez ilçelerden Seyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle şehrin merkezi noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, oldukça dikkat çekiyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:43
Adana’da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri

Adana'ya bağlı merkez ilçelerden Seyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü nedeniyle şehrin merkezi noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, oldukça dikkat çekiyor.

Seyhan Belediyesi'nin hazırladığı ’Eğer 30 Ağustos’ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu’ yazılı Yunanca pankartları görenler şaşkınlığını ve verilen mesaj karşısındaki yüz ifadesini gizleyemedi. Kentin farklı noktalarında aynı afiş İngilizce ve Fransızca olarak asıldı. Bu afişlerde de İngilizler ve Fransızların savaşı kazanması halinde pankartların bu şekilde hazırlanacağı belirtildi. Bir başka pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Vatandaşlar, afişleri görünce çok duygulandıklarını ifade ederken pankartlardaki yazının anlamını internete yazarak öğrendiğini belirten Ertan Girgiz isimli vatandaş, "Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. Ama Türkçe yazıldı işte, başaramadılar. Bu yazıyı umarım her yere yazarlar. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak" şeklinde konuştu.

Farklı dilde yazılan pankartı ilk gördüğünde Rusça zannettiğini belirten Derya İlhan isimli vatandaş ise yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini ve savaştaki verilen mücadelenin ne mutlu ki başarıya ulaştığını söyledi.

İşte o pankartlardan bazıları;

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adana3.jpg

adana4.jpg

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Son Güncelleme: 26.08.2018 15:53
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