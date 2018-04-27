Adana'da Dehşet Anları! Genç Kızı Ellerinden Zorla Aldılar

Adana'da bir iş yerinden kol saati ve toka çaldığı öne sürülen kadın hırsız, iş yerinin 3 kadın çalışan tarafından kovalanarak darp edildi. Hırsızı kadınların elinden Seyhan Belediyesi'nin güvenlik görevlileri kurtararak polise teslim ettiler.

Adana'nın Sayhan ilçesi Döşeme mahallesinde meydana gelen olaya dair yeni bilgiler haber merkezlerine ulaştı. İddialara göre H.O. isimli kadın , bir bujiteriden 1 kol saati ve toka çalıp kaçtılar. Olayı fark eden iş yerinin çalışanları Yağmur Y., Zeliha A. ve Remziye Ç. , H.O'yu kovalamaya başladılar. Seyhan Belediyesi'nin bahçesine girip, çaldığı eşyaları yere atarak belediyenin diğer kapısıdan çıkan H.O'nın peşine belediye güvenlik görevlileri de düşerek kadını yakaladı. Bu sırada iş yerinin kadın çalışanları H.O'yu darp ettiler.

Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken belediye çalışanları H.O'yu iş yeri çalışanlarından kurtarıp polise teslim ettiler. Hırsızlık ve darp olayına karışan 4 kadın da gözaltına alındılar.

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