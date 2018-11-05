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Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da yaklaşık olarak 80 bin civarında Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı. Kimliği olmayan 10 bin Suriyeli'nin ise tespit edildiği, 20 bininin ise başka bir şehirde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu tespit edildi.

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da yaklaşık olarak 80 bin civarında Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı. Kimliği olmayan 10 bin Suriyeli'nin ise tespit edildiği, 20 bininin ise başka bir şehirde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu tespit edildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:45
Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da yaklaşık olarak 80 bin civarında Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı. Kimliği olmayan 10 bin Suriyeli'nin ise tespit edildiği, 20 bininin ise başka bir şehirde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu tespit edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde belirli aralıklarla Suriyeli göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirildiği belirtildi..

Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelere giden Yabancılar Şubesi ekipleri, kimlik kontrolü yaparak üzerlerinde kimlik bulunmayan veya eksik evrak olan Suriyelilerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

Yapılan uygulamalarda yaklaşık 80 bin göçmeninin kayıt altına alındığı öğrenildi.

Ayrıca kimliksiz 10 bin Suriyelinin tespit edildiği, 20 bin Suriyelinin ise başka ilde bulunması gerektiği halde Adana'da olduğu saptandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 18:04
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