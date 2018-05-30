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Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde zırhlı polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı.

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Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde zırhlı polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:46
Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde zırhlı polis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen zırhlı araç içerisindeki 2 polis memurunun yaralandığı öğrenildi.  

Adana merkez Seyhan ilçesinde zırhlı polis aracının hafif ticari araçla çarpışarak devrilmesi neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda alt geçitte ilerleyen Hasan B. yönetimindeki hafif ticari araçla zırhlı polis aracı tünel girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle zırhlı polis aracı karşı yöne geçerek devrildi. Polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan 2 polis memuru olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polislerin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaAdana Zırhlı Polis Aracı
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