Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adana'da Tecavüz İftirasıyla Bir Gencin Ölümüne Sebep Olan Kız Tahliye Edildi!

Adana'da tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olduığu öğrenilen 15 yaşındaki kıza 2 sene 8 ay hapis cezası verildi.

banner396

Adana'da Tecavüz İftirasıyla Bir Gencin Ölümüne Sebep Olan Kız Tahliye Edildi!

Adana'da tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olduığu öğrenilen 15 yaşındaki kıza 2 sene 8 ay hapis cezası verildi.

08 Mayıs 2018 Salı 17:48
Adana'da Tecavüz İftirasıyla Bir Gencin Ölümüne Sebep Olan Kız Tahliye Edildi!

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçeis Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleir, 17 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın iş yeri önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarıyla aynı araçla hastaneye kaldırılan genç adam ne yazık ki kurtulamamıştı. 

Olaydan kısa süre sonra yakalanan zanlı, 'Kızıma tecavüz etti, devletimiz bu tecavüzcülere fırsat vermesin, başka babalar yanmasın' demişti. Fakat genç kızın başkası tarafından hamile bırakıldığı, bu kişinin de akrabası olduğu daha sonra dna raporlarıyla belli olmuştu. Adana'da iftira suçuyla yargılanan 15 yaşındaki kızın yargılanmasına bugün devam edildi. Mahkemede ifade veren F.B. isimli iftiracı kız çocuğu, "Muhammet Reşit'le sadece sosyal medyadan arkadaştık. Kendisi ile hiçbir zaman bir araya gelmedik, ilişkiye de girmedik. Babamın M.Ç'ye bir şey yapmasından korktuğum için Muhammet Reşit'in ismini verdim." ifadelerini kullandı. Maktülün babasının avukatı Halis Yetkiner mahkemede sanığın babasına yalan söyleyerek, müvekkilinin oğlunun ölümüne sebep olmasına rağmen hala soğukkanlı tavırlarla hamile kaldığı sevgilisini korumaya çalıştığını vurgulayarak F.B.'ye en yüksek cezanın verilmesini talep etti.

Hakim, F.B.'ye iftira suçundan önce 4 sene hapis verdi, daha sonra yaşının küçük olması sebebiyle cezayı 2 yıl 8 aya indirip tahliyeye karar verdi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AdanaAdanada TahliyeAdana Korkunç Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK'ya 'Millet İttifakı' İtirazı 'İsmimizi Kullandılar'
YSK'ya 'Millet İttifakı' İtirazı 'İsmimizi Kullandılar'
CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayları Bir Araya Geldi
CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayları Bir Araya Geldi
Jandarma Kadın-Erkek Astsubay Temin Süreci Hakkında Önemli Uyarı
Jandarma Kadın-Erkek Astsubay Temin Süreci Hakkında Önemli Uyarı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim