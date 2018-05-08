Adana'da Tecavüz İftirasıyla Bir Gencin Ölümüne Sebep Olan Kız Tahliye Edildi!

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçeis Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleir, 17 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın iş yeri önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarıyla aynı araçla hastaneye kaldırılan genç adam ne yazık ki kurtulamamıştı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan zanlı, 'Kızıma tecavüz etti, devletimiz bu tecavüzcülere fırsat vermesin, başka babalar yanmasın' demişti. Fakat genç kızın başkası tarafından hamile bırakıldığı, bu kişinin de akrabası olduğu daha sonra dna raporlarıyla belli olmuştu. Adana'da iftira suçuyla yargılanan 15 yaşındaki kızın yargılanmasına bugün devam edildi. Mahkemede ifade veren F.B. isimli iftiracı kız çocuğu, "Muhammet Reşit'le sadece sosyal medyadan arkadaştık. Kendisi ile hiçbir zaman bir araya gelmedik, ilişkiye de girmedik. Babamın M.Ç'ye bir şey yapmasından korktuğum için Muhammet Reşit'in ismini verdim." ifadelerini kullandı. Maktülün babasının avukatı Halis Yetkiner mahkemede sanığın babasına yalan söyleyerek, müvekkilinin oğlunun ölümüne sebep olmasına rağmen hala soğukkanlı tavırlarla hamile kaldığı sevgilisini korumaya çalıştığını vurgulayarak F.B.'ye en yüksek cezanın verilmesini talep etti.

Hakim, F.B.'ye iftira suçundan önce 4 sene hapis verdi, daha sonra yaşının küçük olması sebebiyle cezayı 2 yıl 8 aya indirip tahliyeye karar verdi.

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