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Adana'da Skandal Olay: Öz Kızını Fuhuşa Böyle Alet Etmiş

Adana'da meydana gelen olayda, düzenlenen büyük operasyonla gözaltına alınan kişinin, kendi öz kızını bile fuhuş dolandırıcılığında kullandığı ortaya çıktı.

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Adana'da Skandal Olay: Öz Kızını Fuhuşa Böyle Alet Etmiş

Adana'da meydana gelen olayda, düzenlenen büyük operasyonla gözaltına alınan kişinin, kendi öz kızını bile fuhuş dolandırıcılığında kullandığı ortaya çıktı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:40
Adana'da Skandal Olay: Öz Kızını Fuhuşa Böyle Alet Etmiş

Adana'da skandal bir olay yaşandı. Son günlerde artan fuhuş dolandırıcılığını takibe alan asayiş şube müdürlüğüne bağlı yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, gelen yoğun şikayetler üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

3 ay teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 12 Ocak günü başlatılan operasyonda 31’i kadın 46 kişiyi gözaltına aldı. Bir hafta boyunca emniyette sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede 28’i kadın 38 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 1’i emniyette, 2’si de adliyede serbest bırakılırken, 5 kişi de ev hapis cezası aldı.

Kızını Otobana Çıkardı ve..

Operasyonda Levent D. ve kızı 14 yaşında Ş.D.’de gözaltına alındı. Kızın yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Levent D. ise emniyette bir hafta boyunca sorgulandı. Levent D. suçlamaları kabul etmedi. Ancak polisin yaptığı takipte Levnet D.’nin 14 yaşındaki kizi Ş.D.’yi "fuhuş vaadiyle" otoyol ve şehrin diğer yerlerine götürdüğü burada kız çocuğunun yol kenarında durarak erkek sürücülere el kaldırıp fuhuş amaçlı otomobiline bindikten sonra Yavuzlar Mahallesine doğru hareket ettiği babasının da kızı arkadan lüks otomobil ile takip ettiği belirlendi. Ayrıca erkek sürücünün fuhuş yapmak isteyince kız çocuğunun mahalleye gitmesini söylediği buraya gelince de otomobilden inip şahsın kendisine sarkıntılık ettiğini söyleyerek babasını çağırdı, babasının da şahsı gasp ettiği tespit edildi. Baba Levent D. bu suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye Kızı ile Geldi

Öte yandan Levent D. "fuhuş vaadiyle" yağma suçundan sadece 14 yaşındaki kızını değil 5 yaşındaki kız çocuğunu da mağdur etti. Aralarında resmi nikahı olmayan eşi Leyla G. hasta olduğu için Levent D.’nin 5 yaşındaki kızı da onunla birlikte ayağında terlikle adliyeye gelmek zorunda kaldı. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 yaşındaki kızına ise yaşı küçük olduğu için ev hapsi cezası verildi. 5 yaşındaki çocuğa ise devlet el koydu.

Aynı operasyonda 16 yaşındaki H.O.’da "fuhuş vaadiyle" yağma yapmaktan gözaltına alınıp ev hapsi cezası aldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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