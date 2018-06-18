Adana'da Şiddetli Yağmur ! Evler Sular Altında Kaldı

Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü, çok sayıda evi su bastı. Trafiğin felç olduğu caddelerde bazı araçlar sular altında kalırken, Vatandaşlar ev ve bahçelerine giren suları tahliye etmeye çalışıyor.

Adana'da sağanak yağış sebebiyle caddelerdeki çok sayıda araç sular altında kalırken, bir binanın istinat duvarının çökmesi neticesinde bodrum kattaki evleri de su bastı. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da Haziran yağmuru vatandaşları tamamiyle hazırlıksız yakaladı.

Sağanak yağış sebebiyle mahallelerde su taşkınları görülürken, merkez ilçelerde bulunan Öğretmenler Bulvarı, Fazlı Metin Bulvarı, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı, Hilmi Kürklü Bulvarı, Dr, Sadık Ahmet Bulvarı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin tıkandığı caddelerde bazı araçlar sular altında kaldı. Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesinde bir binanın istinat duvarı yıkıldı, bodrum kattaki çok sayıda daireyi su bastı.

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