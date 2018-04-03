Adana'da Korkunç Olay! Kayınbiraderi Kapıyı Kitleyip Tecavüz Etti

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi'ne tecavüz ettiği gerekçesiyle her yerde aranıyor. Eşi adam yaralama suçundan cezaevinde bulunan 3 çocuk annesi talihsiz kadın, kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı.

Cinsel saldırı olayı Adana Merkez Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz gece yaşandı. İddialara göre eşi cezaeevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan D.B. kayınbiraderi'nin eve geldiğini, kapıyı açtığında kayınbidarinin doğrudan kapının diğer tarafına geçip , kapıyı kitledikten sonra anahtarı cebine attığını söyledi. Talihsiz kadın, "Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

Kızına cinsel saldırıda bulunan adamın yakalanarak cezalandırılmasını isteyen baba R.B., "Bu nasıl bir insan? Böyle insanlar yaşamamalı" dedi. Tecavüzcü şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KAYNAK: SABAH