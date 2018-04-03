Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adana'da Korkunç Olay! Kayınbiraderi Kapıyı Kitleyip Tecavüz Etti

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi'ne tecavüz ettiği gerekçesiyle her yerde aranıyor.  Eşi adam yaralama suçundan cezaevinde bulunan 3 çocuk annesi talihsiz kadın, kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı.

banner396

Adana'da Korkunç Olay! Kayınbiraderi Kapıyı Kitleyip Tecavüz Etti

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi'ne tecavüz ettiği gerekçesiyle her yerde aranıyor.  Eşi adam yaralama suçundan cezaevinde bulunan 3 çocuk annesi talihsiz kadın, kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı.

03 Nisan 2018 Salı 16:03
Adana'da Korkunç Olay! Kayınbiraderi Kapıyı Kitleyip Tecavüz Etti

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi'ne tecavüz ettiği gerekçesiyle her yerde aranıyor.  Eşi adam yaralama suçundan cezaevinde bulunan 3 çocuk annesi talihsiz kadın, kayınbiraderinin tecavüzüne uğradı.

Cinsel saldırı olayı Adana Merkez Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz gece yaşandı. İddialara göre eşi cezaeevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan D.B. kayınbiraderi'nin eve geldiğini, kapıyı açtığında kayınbidarinin doğrudan kapının diğer tarafına geçip , kapıyı kitledikten sonra anahtarı cebine attığını söyledi. Talihsiz kadın, "Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

Kızına cinsel saldırıda bulunan adamın yakalanarak cezalandırılmasını isteyen baba R.B., "Bu nasıl bir insan? Böyle insanlar yaşamamalı" dedi.  Tecavüzcü şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

KAYNAK: SABAH

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.04.2018 16:07
Anahtar Kelimeler:
Adanada Korkunç OlayAdana Korkunç OlayAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: Şehit ve Yaralılar Var !
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: Şehit ve Yaralılar Var !
Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı
Sekiz Gündür Kayıp Olan 2 Kız Çocuğu Kurtarıldı
Eski HDP Siirt Milletvekili Konca Hakkında Yakalama Kararı
Eski HDP Siirt Milletvekili Konca Hakkında Yakalama Kararı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim