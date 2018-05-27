Adana'da Hırsızlık Olayı! Açamadığı Kapıyı Ev Sahibine Açtırdı

Adana'da bir apartmanın kapısını zile basıp ev sahibine açtıran bir daireden altın, para ve elektronik eşya çaldığı öğrenilen hırsız yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalaman için operasyon başlattı. Polis hırsızlık yaşanan binada güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızın apartman giriş kapısını açmaya çalıştığı fakat açamadığı, bunun üzerine bir kaç zile basıp ev sahiplerinin kapıyı açmasını beklediği görüldü.

Ev sahiplerinin otomatla açtığı bina kapısından giren hırsız daha sonra bir dairenin kilit göneğini kırıp içeri girdi ve buradan altın, para ve elektronik aşya çaldı. Polis görüntülerin ardından zanlının 24 yaşındaki İsmail A. olduğunu tespit etti. kısa sürede yakalanan şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, yetkililer zile basıldığı zaman kim olduğu öğrenilmeden kesinlikle otomat kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

KPSSCAFE - ANKARA