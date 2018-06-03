Adana'da FETÖ Operasyonu! 2 Şüpheli Tutuklandı!

Adana'da örgüte eleman kazandırdıkları belirtilen 2 FETÖ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'da Fetullahçı Teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına kazandırdıkları elemanları 'Hijyen Evi' olarak isimlendirilen hücre evine yerleştirdiği öne sürülen 2 terör şüphelisine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 35 yaşındaki K.A. ve 23 yaşındaki H.A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada şüpheli şahıslardan H.D.A'nın daha önce terör örgütünde grup ağabeyi olarak görev yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, K.A.'nın ise örgüte kazandırılan elemanları meslek gruplarına ayırarak memur olması için üst düzey yöneticilere yönlendirdiği öne sürüldü.

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