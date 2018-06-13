Adana'da Dehşete Düşüren Olay! Ekipler Dondu Kaldı!

Adana'da iddialar göre, elektrik kablosu çalma amacıyla trafo odasına giren hurdacılar Ferhat Doğukan Ö ile Ferdi Ü. , elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Toroslar EDAŞ'a ait bir trafo yerleşkesine giren hurdacı olduğu belirtilen Ferhat Ö. ile

Ferdi, Ü. elektrik kablosu çalmak için çevredeki güvenlik tellerini kesip daha sonra trafo odasına girdiler. Burada iki hurdacının kabloları keserken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve yetkililer ikilinin feci şekilde yaralandığını gördü. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcılık olayla ilgili inceleme başlatırken, Toroslar EDAŞ çalışanlarının da elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma yaptığı belirtildi.

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