Adana'da DEAŞ'a Şok Baskın! 14 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 14 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat timlerince de destek verilen operasyonda daha öncede belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Özel Harekat Timleri koçbaşlarıyla ilgili evlerin kapılarını kırarak içeri girdi. Şahısların evleri didik didik aranırken, 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulama işlemleri için emniyete götürüldü.
KPSSCAFE - ANKARA