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Adana'da Darp Edilen İşitme Engelli Gençle İlgili Flaş Gelişme! Aleyhine Soruşturma Açıldı

Adana'da işitme engelli bir genci dolmuşta darp ettikleri için tutuklanan 3 kişiden biri, cüzdanından 280 lirasının çalındığını bunu da engelli gencin yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu.

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Adana'da Darp Edilen İşitme Engelli Gençle İlgili Flaş Gelişme! Aleyhine Soruşturma Açıldı

Adana'da işitme engelli bir genci dolmuşta darp ettikleri için tutuklanan 3 kişiden biri, cüzdanından 280 lirasının çalındığını bunu da engelli gencin yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:27
Adana'da Darp Edilen İşitme Engelli Gençle İlgili Flaş Gelişme! Aleyhine Soruşturma Açıldı
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Adana'da Darp Edilen İşitme Engelli Gençle İlgili Flaş Gelişme! Aleyhine Soruşturma Açıldı

Adana'da işitme engelli bir genci dolmuşta darp ettikleri için tutuklanan 3 kişiden biri, cüzdanından 280 lirasının çalındığını bunu da engelli gencin yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Engelli genç hakkında soruşturma başlatıldı. Adana'nın merkez seyhan ilçesinde evine gitmek için 11 Ocak'ta dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun, araçta darp edilmiş, engelli genci feci şekilde döven 3 kişi gözaltına alınmış daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerden 20 yaşındaki Ahmet G. kavga sırasında cüzdanını düşürdüğünü belirtmişti.

Cüzdanı bulan ve daha sonra polise teslim eden Agit Acun'un cüzdandaki 280 lirayı aldıktan sonra boş cüzdanı teslim ettiği iddia edildi.Acun, polise verdiği ifadede, cüzdandan para almadığını ileri sürdü. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde, ceketinin iç cebinden cüzdan çıkaran Acun, bazı şeyleri aldıktan sonra cebine koyuyor ve daha sonra kendisini bekleyen yakınlarının yanına gidiyor. Bir süre sonra polis merkezine dönen Acun, cüzdanı polis memuruna teslim ediyor. Ahmet G. 'nin bu şikayeti ve görüntüler üzerine Acun hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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