Adana'da Babaannesini Katleden Torundan Şok Eden İfade!

Adana'da Babaannesinin boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen torun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteğiyle dava açıldı.

Savcılık ifadesinde cinayeti itiraf eden İ.C. isimli katil, babaannesini kendisine 'Para yok' dediği için katlettiğini söyledi. İ.C. "Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem 'Param yok' dedi. Ben de 'Diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun' dedim. Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim" dedi. İ.C.'nin yaşlı kadının cansız bedeninin bulunduğu gün gözyaşı döktüğü, taziyeye katıldığı ve başsağlığı dileklerini kabul ettiği öğrenilmişti.

14. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianameye göre İ.C. yakın zamanda müebbet hapis ile yargılanacak.

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