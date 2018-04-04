Adana'da At Keserken Yakalanan İki Gözaltına Alındı

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan iki kişi kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

ADANA'DA AT KESİMİ YAPAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir adreste at kesimi ihbarını alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile polis ekipleri harekete geçti. İhbarda belirtilen adrese düzenlenen baskında iki kişi, at keserken kıskıvrak yakalandı.

AT ETLERİ TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen at etleri zabıta ekiplerince toprağa gömüldü. Şüphelilere 20 bin lira para cezası uygulanacağı ve haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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