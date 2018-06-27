Adana Adliyesi Zabıt ve İcra Katibi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Adana Adliyesi zabıt ve icra katibi alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Adana Adliyesi resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda Zabıt Katibi ve İcra Katibi alımı mülakat tarihlerinin açıklandığına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 18/05/2018 tarihli sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince sözlü ve uygulama merkezi olan Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bağlı bulunan Adana Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 131, Karaisalı Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 1, Karataş Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 1, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 28, Ceyhan Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 11, Kozan Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği için 4, Adana Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği için 57, Ceyhan Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği için 1 olmak üzere 20 katı kadarı hesaplanarak uygulama sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin aday tespit listesi ve uygulama sınav tarih ve saatlerine ilişkin listeler ektedir.

Aşağıda listesi belirtilen komisyonlara ilişkin yapılacak olan uygulama sınavı,



14/07/2018 Cumartesi günü Adana Adliyesi’nin 3. katında yapılacak olup:



1-Adana Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği

2-Adana Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği

3-Ceyhan Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği

4-Kozan Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği

5-Adana Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği

6-Ceyhan Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği’ne başvuru yapan adaylar için F/Q klavyeleri açısından saat ayrımı yapılmış olup, her aday listede belirtilen tarih ve saatte sınava alınacaktır.



Uygulama sınavında imla kuralı ve büyük/küçük harf uyumu aranmayacaktır.



Sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin aday tespit ile sınav tarih ve saatini gösterir listeler yayınlanmış olup, ilan tarihi itibariyle 1 adet fotoğraf ile birlikte komisyon kaleminden sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.



İlgililerin kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleri ile birlikte isimlerinin karşısında belirtilen gün ve saatten 30 dakika önce Adana Adliyesi arka giriş kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç gelen ve kimlik belgesi olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur.

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