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Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasada, seçim yapılırken, Adalet, İçişleri ile Ulaştırma Bakanlarının görevlerinden seçim öncesi ayrılmalarını gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.

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Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasada, seçim yapılırken, Adalet, İçişleri ile Ulaştırma Bakanlarının görevlerinden seçim öncesi ayrılmalarını gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:34
Adalet , İçişleri ile Ulaştırma Bakanı İstifa Etmeyecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasada, seçim yapılırken, Adalet, İçişleri ile Ulaştırma Bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenlemenin olmadığnı, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde de istifa etmelerine gerek olmadığını söyledi. 

Adalet Bakanı : "Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır.Bu nedenden dolayı Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecektir." dedi.

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