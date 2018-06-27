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Adalet Bakanlığı ve CTE Yozgat Adliyesi Sonuçları Açıklandı (İKM, Katip, Destek Personeli)

Adalet Bakanlığı ve CTE Yozgat Adalet Komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı ve mülakakta girmeye hak kazananların listesi belli oldu.

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Adalet Bakanlığı ve CTE Yozgat Adliyesi Sonuçları Açıklandı (İKM, Katip, Destek Personeli)

Adalet Bakanlığı ve CTE Yozgat Adalet Komisyonu kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı ve mülakakta girmeye hak kazananların listesi belli oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:44
Adalet Bakanlığı ve CTE Yozgat Adliyesi Sonuçları Açıklandı (İKM, Katip, Destek Personeli)

Yozgat Adliyesinden bir son dakika açıklaması geldi.

Yozgat Adliyesi resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında İKM, destek personeli, sağlık memuru, zabıt katibi ve diğer kadrolara yapılan kamu personeli alımına ait sonuçların açıklandığına yer verildi. 

Açıklamada erkek İKM alımında KPSS puannın 72'ye düştüğüne yer verildi.

Yapılan açıklamada sonuçları açıklanan memur alımları şu şekilde verildi:

Zabıt Katipliği Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sağlık Memurluğu Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sıhhi Tesisat Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

İnşaat Teknisyenliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Erkek İnfaz Koruma Memurluğu Boy ve Kilo Ölçümüne Kabul Edilenlere Ait Liste

Bayan İnfaz Koruma Memurluğu Boy ve Kilo Ölçümüne Kabul Edilenlere Ait Liste

İcra Katipliği Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Ceza İnfaz Kurumu Şoförlüğü Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Elektrik Teknisyenliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Bilgisayar Teknisyenliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

MÜLAKATA GİRECEKLER

Yozgat Adalet komisyonu personel alımı başvuru sonuçlarına gitmek için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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infaz koruma 47 dakika önce

arkadaşlar belgeleri e devlet üzerinden alsak olur mu

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saglıkcı 15 dakika önce @infaz koruma

oluyor

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