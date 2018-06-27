Adalet Bakanlığı ve CTE Yozgat Adliyesi Sonuçları Açıklandı (İKM, Katip, Destek Personeli)

Yozgat Adliyesinden bir son dakika açıklaması geldi.
Yozgat Adliyesi resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında İKM, destek personeli, sağlık memuru, zabıt katibi ve diğer kadrolara yapılan kamu personeli alımına ait sonuçların açıklandığına yer verildi.
Açıklamada erkek İKM alımında KPSS puannın 72'ye düştüğüne yer verildi.
Yapılan açıklamada sonuçları açıklanan memur alımları şu şekilde verildi:
Zabıt Katipliği Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Sağlık Memurluğu Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Sıhhi Tesisat Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
İnşaat Teknisyenliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Erkek İnfaz Koruma Memurluğu Boy ve Kilo Ölçümüne Kabul Edilenlere Ait Liste
Bayan İnfaz Koruma Memurluğu Boy ve Kilo Ölçümüne Kabul Edilenlere Ait Liste
İcra Katipliği Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Ceza İnfaz Kurumu Şoförlüğü Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulamalı Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Elektrik Teknisyenliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
Bilgisayar Teknisyenliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
MÜLAKATA GİRECEKLER
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arkadaşlar belgeleri e devlet üzerinden alsak olur mu
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