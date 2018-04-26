Adalet Bakanlığı 30 Bin İnfaz Koruma Memuru Adayının Bekleyişi Devam Ediyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün infaz koruma memuru alımı için 30 binden fazla adayın sonuç beklentisi sürüyor. KPSScafe'nin de aylardır gündeme getirdiği adayların canını sıkan durum bugün memurlar.net'in manşetinde 'Devlet Yavaş Çalışıyor' manşetiyle gündeme geldi.

Memurlar.net'de 21 Mart'ta sonuçların geciktiğine ilişkin bir haber yapmış, 18 Ocak'ta sona eren mülakat sürecinin 98 gündür nihayete erdirilemediğini belirtmiş.

Memurlar.net'te konuya ilişkin, "Memurlar.net'te 21 Mart'ta yayımlanan ve sonuçların geciktiğini belirten haber sonrasında bugüne kadar sadece Ankara Batı adliyesi sonuçları açıkladı. Diğer adliyeler ise sözlü sınavların üzerinden geçen 98 güne rağmen hala işlemleri sonuçlandırabilmiş değil. Sınava giren adaylar daha fazla beklemek istemediklerini, gerekli işlemlerin yapılarak sonuçların bir an önce açıklanmasını talep ediyor. Mülakata 10 katı aday alındığı için 30 bini aşkın aday mülakat sonuçlarını beklemekte..." ifadelerine yer verildi.

Kpsscafe'nin Türkiye'nin en büyük memur adayı grubu ve sosyal medya hesaplarına da bu konuda sürekli mesaj geliyor. Umarız Adalet Bakanlığı adayların sesini duyar ve seçim arefesinde kendilerine yönelik antipatiye dönüşen bu süreci tatlıya bağlar.

KPSSCAFE - ANKARA