Adalet Bakanı'ndan Yavru Köpeğe Uygulanan Vahşetle İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, patileri yesilerek öldürülen yavru köpekle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran hayvana yönelik şiddet haberiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, söz konusu vahşetin asla göz ardı edilemeyeceğini bu yönde kanun çalışmalarının da kısa sürede meclise geleceğini söyledi.

Gül, "Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor.Seçimlerden sonra çıkacak ilk kanundur. Bu konuda bu çalışmayı yapacağız." dedi.

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