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Adalet Bakanı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş sözler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında "Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılacak bir mesele değildir. Suudi yetkililerin de yakın işbirliğine girmesini bekliyoruz. Suudi yetkililerin destek vermesi lazım tüm olayın aydınlatılması için" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş sözler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında "Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılacak bir mesele değildir. Suudi yetkililerin de yakın işbirliğine girmesini bekliyoruz. Suudi yetkililerin destek vermesi lazım tüm olayın aydınlatılması için" ifadelerini kullandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:40
Adalet Bakanı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş sözler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında "Kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Üstü kapatılacak bir mesele değildir. Suudi yetkililerin de yakın işbirliğine girmesini bekliyoruz. Suudi yetkililerin destek vermesi lazım tüm olayın aydınlatılması için" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cinayetle ilgili şu açıklamaları yaptı;

''Olay mahalli Türkiye'dir. Bu konuda savcının talep ettiği hususlar vardır, dile getirdiği ve ceap bekleyen sorular vardır. Bu sorulara cevap verilmeden başka aşamaya girilmesinin doğru olmayacağını düşünüyorum. Türk yargısı, savcılığımız elde ettiği belgelerle incelemelerine devam etmektedir.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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