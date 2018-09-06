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Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Papaz Andrew Brunson davasının savcısının değişmesi hakkında, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Dava savcısı değişmedi, iddianameyi hazırlayacak ve değerlendirecek savcı değişti. Yargı sistem üzerinden çalışır" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Papaz Andrew Brunson davasının savcısının değişmesi hakkında, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Dava savcısı değişmedi, iddianameyi hazırlayacak ve değerlendirecek savcı değişti. Yargı sistem üzerinden çalışır" ifadelerini kullandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:33
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Papaz Andrew Brunson davasının savcısının değişmesi hakkında, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Dava savcısı değişmedi, iddianameyi hazırlayacak ve değerlendirecek savcı değişti. Yargı sistem üzerinden çalışır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada "Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür" ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 06.09.2018 12:31
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adalet bakanı gül den abd li rahip brunson açıklaması
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Memleket sevdalısı 2 saat önce

Eğer bu adamı bırakırsanız bir daha oy moy vermem size. Asla boyun eğmeyecegiz abd belasına! Hodri meydan kimse kimseyi kandırmasın eyy Trump sonun geliyii bu seneyi çıkaramazsın sen

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