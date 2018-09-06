adalet bakanı gül den abd li rahip brunson açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Papaz Andrew Brunson davasının savcısının değişmesi hakkında, "Bu rutin bir iş bölümüdür. Dava savcısı değişmedi, iddianameyi hazırlayacak ve değerlendirecek savcı değişti. Yargı sistem üzerinden çalışır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada "Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür" ifadeleri yer aldı.

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