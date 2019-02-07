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Adalet Bakanı Gül, 'FETÖ Lideri Mısır'a Kaçacak' İddiasına Cevap Verdi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, 'FETÖ Lideri Mısır'a Kaçacak' İddiasına Cevap Verdi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:33
Adalet Bakanı Gül, 'FETÖ Lideri Mısır'a Kaçacak' İddiasına Cevap Verdi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşı Gülen Mısır'a kaçacak" iddialarıyla ilgili olarak, "O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN İADESİ

Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar.

Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndna olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar.

FETULLAH GÜLEN MISIR'A KAÇACAK MI?

O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
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