Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " Asli Fail, Asli Tanık Yapılarak Şaibeli Karar Verildi'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında juri kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Bu süreci, Türkiye'nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz. Terör örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler, hukuka değil terör örgütüne destek vermektedirler. Türk yargısı ve hukuk düzenine de bir saldırı niteliğindeki bu karar ve sürecin kabul edilmeyeceği aşikardır.Hukuka aykırı elde edilen deliller, mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığının tartışmalı olması, savunma hakkının açıkça ihlal edilmesi, tanıklık sıfatı taşımayan kişilerin dinlenmesi ve benzeri nedenlerle adil yargılanma ilkesinin inkar edilemez bir şekilde ihlal edilmesiyle bir hukuk garabeti ortaya konduğunu vurgulayan Gül, "İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır.

ABD'nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur. Yargılamaya konu olayın asli faili olduğu iddia edilen şahsın karmaşık ve şaibeli bir şekilde asli tanık haline getirilerek bu şahsın beyanları üzerine jürinin kararını bu yönde vermesi evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır." dedi.

Fetullahçı teröristlerin ABD'deki mahkemede soyundukları rollere de değinen Bakan Gül, "15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ silahlı terör örgütü ile hakim, savcı, bilirkişi ve tanıkların bir kısmının açık ilişkisi ayan beyan ortadadır. Bu da bu sözde davanın bir kumpas ve senaryodan ibaret olduğunu göstermektedir. Kanlı bir darbe girişiminde bulunan, yüzlerce vatandaşımızın şehit edilmesine ve binlerce vatandaşımızın yaralanmasına neden olan kanlı terör örgütünün geçmişteki kumpaslarını yürüten kadroların bir kısmının, ABD'deki davada aktif şekilde görev üstlendikleri görülmektedir.

Türkiye'de 17 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılamasına devam edilen Korkmaz, Türkiye'deyken yargılandığı davayla ilişkisi olmadığını ifade ederken Amerika'daki davada bu işin koordinatörü olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Hukuk dışı yol ve yöntemlerle gerçekliği tartışmalı bilgi ve belgeleri bir casusluk faaliyeti göstererek ABD'ye kaçıran şahsın tanık olarak dinlenilmesi, bu belgelerin delil olarak kabul edilmesi, ABD yargısı için de itibarını zedeleyici bir durumdur. Darbecilerin teslim edilmesini beklerken ne yazık ki aynı darbecilerin mahkemede aktif rol üstlendiklerini gördük." dedi.

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