Açıklama Geldi 'Seçimlerde Eski Nüfus Cüzdanlarıyla Oy Verilemeyecek' Haberleri Gerçek Değil

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde eski kimlik kartlarıyla oy verilebileceğini, aksi yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bugün bazı basın yayın organlarında 24 Haziran'daki seçimlerde oy kullanımı için nüfus cüzdanlarının 10 yıllık sürelerinin baz alınacağı, 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağına yönelik yalan haberler yer almıştı.

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