Acı haberler peş peşe geldi: 2 asker şehit

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında yaralanan askerin şehit olduğu açıkladı.





Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur."