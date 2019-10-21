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Acı haberler peş peşe geldi: 2 asker şehit

Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, Milli Savunma Bakanlığı da Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin saldırısında yaralanan bir askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Acı haberler peş peşe geldi: 2 asker şehit

Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, Milli Savunma Bakanlığı da Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin saldırısında yaralanan bir askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 08:38
Acı haberler peş peşe geldi: 2 asker şehit

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında yaralanan askerin şehit olduğu açıkladı.



Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur."

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