Acı haberi Bakan duyurdu: Ölü sayısı 14'e yükseldi

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından ses duyulmasından sonra ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 16 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, 14 yaralı olduğunu duyurdu.

İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.

Enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor.

Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezine gelerek burada ailelerle görüşen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında bilgi aldı. Bakanlar daha sonra, enkaz altında bir kişiyle iletişim kurulduğu haberi üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye geldi. Bu arada ekipler tarafından, çökmeden yaklaşık 45 saat sonra bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakan Soylu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklama, ekiplerin kısa bir süre önce genç bir çocuğu canlı olarak enkazdan çıkardığını belirterek, "Oradan bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek. Kayıplarımız da var, onların da ismini söyleriz. Geçmiş olsun" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, saat 14.40'taki açıklamasında ölü sayısının 14'e yükseldiğini, 14 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da enkazdan canlı olarak bir gencin çıkarılmasından duyulan mutluluğu dile getirerek, "Bir gencimize daha ulaştık. Çok acı bir durum tabii ki bu. Bütün yaralı vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, göçük altında kalanlara inşallah ulaşacağız'' ifadesini kullandı.

Hastaneye kaldırılan gencin adının Mert Aydın olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki Mert'e enkazdan sağ ulaşılmasının ardından yakını sevinç yaşadı.