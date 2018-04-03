Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: Şehit ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre Diyarbakır'da güvenlik korucularına hain saldırı düzenlendi.
Bayır Karakolu mevkisinde bir grup bölücü PKK'lı terörist, uzun namlulu silahla güvenlik korucularına saldırı düzenledi. Düzenlenen hain saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken 3 güvenlik korucusu da yaralandı.
Hain saldır ısonucu yaralanan güvenlik korucuları, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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