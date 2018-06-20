Abdülmetin Balkanlıoğlu Hayatını Kaybetti

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerindne 60 yaşındaki Abdülmetin Balkanlıoğlu İstanbul'da geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Sakayar Valisi'nin kardeşi olan Balkanlıoğlu hakkında valilik resmi sitesinden duyuru yapıldı.

Duyuruda : "İlimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KİMDİR?

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii'nde, 1983'de de Fatih Müftülüğü'ne bağlı Acemoğlu Camii'nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı. Abdülmetin Balkanlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.