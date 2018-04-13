Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Abdullah Gül Uzun Süren Sessizliğini Bozdu

Son dakika açıklaması eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül uzun süredir sessizliğini bozdu ve gündemi değerlendirdi.

banner396

Abdullah Gül Uzun Süren Sessizliğini Bozdu

Son dakika açıklaması eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül uzun süredir sessizliğini bozdu ve gündemi değerlendirdi.

13 Nisan 2018 Cuma 15:11
Abdullah Gül Uzun Süren Sessizliğini Bozdu

Son dakika açıklaması Abdullah Gül'den geldi.

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen '21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 'Cumhurbaşkanları Oturumu'ndaki oturumuna katılan eski Cumhurbaşkanı Abdullahj Gül, konuşmasında işsizlik uyarısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji, Öyle bir ortam oluştu ki özellikle enformasyon teknolojisi IT dediğimiz şey her şeyi şeffaf yaptı. Hiç kimse artık kafasını kuma gömmüş olamaz. Herkes her şeyi takip edebilir hale geldi. Dolayısıyla dünyanın her köşesinden başka köşesini takip ediyorlar. Böyle olunca fakirler zenginliği, zenginler fakirliği görüyor, her gün acı çekenleri görüyor ve bunun neticesinde ortaya güzel şeyler, örnekler, güzellikleri örnek alan davranışlar çıkarken, bir taraftan da öfke, hınç, radikal akımlar da ortaya çıkıyor. İkinci bir şey, teknoloji ilk ortaya çıkıp da makinelerin uygulanmaya başlaması, emek yoğundan makine yoğuna geçince zaten büyük işsizlikler o zaman oldu ama onlar kaçınılmazdı. Makineden robota, robottan bilgisayarlara oradan şimdi yapay zekânın yönettiği fabrikalara geçilmeye başlanırsa o zaman ortaya iki şey çıkacak; biri işsizlik. Bu istihdam meselesi müthiş bir şey. Devletleri yönetenlerin, geleceği, problemleri görerek tedbir alması gerekir. Büyük istihdam problemleri ortaya çıkacak, büyük işsizlik çıkacak."

11. Cumhurbaşkanı Gül, 'trol'lere de konuşmasında yer verdi. Gül açıklamasını şu ifadelerle devam ettirdi:

"Trol merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu, seçimlere nasıl müdahale edildiğini, radikal akımların nasıl desteklenip ülkelerin nasıl zayıflatıldığını yaşıyoruz. Pozitif gündemde mi, negatif gündemde mi ülkeler ilerleyecek?"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAbdullah GülHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GTB 2017/2 Memur Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı
GTB 2017/2 Memur Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı
Ormanlık Alanda Tecavüz Edip İç Çamaşırları ile Boğmuştu: Mahkemede Tahliyesini İstedi
Ormanlık Alanda Tecavüz Edip İç Çamaşırları ile Boğmuştu: Mahkemede Tahliyesini İstedi
OHAL Yine Uzatılıyor (Yeni KHK İçin Flaş Gelişme)
OHAL Yine Uzatılıyor (Yeni KHK İçin Flaş Gelişme)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim