Abdullah Gül'den Genelkurmay Başkanı'nın Ziyareti Hakkında Açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ofisinde ziyaretiyle ilgili konuştu. Geçtiğimiz günlerde sıkça gündeme gelen , Habertürk'te yayımlandıktan sonra kısa süre sonra yayından kaldırılan 'Ziyaret' haberlerinin doğru olduğunu söyleyen Gül, kendisine yönelik bir tehdit, şantajın söz konusu olmadığını, ofisine bir nezaket ziyaretinde bulunulduğunu söyledi.

Abdullah Gül, "Ankara’da bir açıklama yapılmış zaten, söylenenler, açıklamalar doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Herkesin gözü önünde, gündüz vakti oldu. Gizli kapaklılık söz konusu değil. Söylendiği gibi tehdit, empoze veya her hangi bir saygısızlık söz konusu değil. Ziyaret ofisimde oldu. Ofisim 3. Kolordu’nun yanında zaten." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün Maslak'taki ofisine helikopterle gerçekleşen ziyaretle ilgili haberler sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

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