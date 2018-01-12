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Abdullah Gül'den AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sorusuna Yanıt Geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine 'Polemiğe girmek istemiyorum' şeklinde yanıt verdi.

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Abdullah Gül'den AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sorusuna Yanıt Geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine 'Polemiğe girmek istemiyorum' şeklinde yanıt verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:37
Abdullah Gül'den AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sorusuna Yanıt Geldi

Abdullah Gül'den AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sorusuna Yanıt Geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine 'Polemiğe girmek istemiyorum' şeklinde yanıt verdi.

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey zaten ortada. Herkes birbirini biliyor. Onun için polemiğe girmek istemiyorum" dedi. Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay'a yönelik kararı ve AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırgın mısınız şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Gül, "Biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının hem adalet açısından hem Türkiye'nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim.

Türkiye'nin rahatlaması ve Türkiye'nin imajının iyileşmesi açısından da... Ayrıca tabii ki hak, hukuk, bütün bu konularda da yargılama yine devam eder, ama yazarların, çizerlerin, gazetecilerin tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim.OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye'nin artık demokratik nizama geçtiğini bütün dünyaya göstermesinin, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesinin, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesinin, hem öz güveni itibarıyla hem Türkiye'nin dış ilişkileri itibarıyla hem Türk ekonomisi itibarıyla hem diğer bir çok konularda çok doğru olacağına inanıyorum. Tabii ki çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için bunlar gerekliydi. Ama artık her şeyin normalleştirilmesi ve Türkiye'de demokrasinin bütün fonksiyonlarıyla işlediğini göstermek herhalde Türkiye'ye çok büyük iyilik olur, herkes için de büyük bir ümit olur kanaatindeyim." dedi.

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