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Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Böyle Açıklayacak!

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

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Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Böyle Açıklayacak!

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:13
Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Böyle Açıklayacak!

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Hürriyet Yazarı Gül, Abdullah Gül'ün manifesto gibi bir açıklamayla, parlementer sistemin geri dönüşü, ekonominin düzene sokulması ağırlıklı bir açıklamayla adaylığını bildireceğini söylüyor. Selvi'nin bugünkü yazısında, "Gül'ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor." ifadeleri yer aldı. Selvi'nin yazısına göre Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül'ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor.

Selvi , yazısında ayrıca şöyle dedi"Gül'ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi."

KPSSCAFE - ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülAbdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
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