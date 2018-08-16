abd den türkiye ye küstah tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” şeklinde küstah bir açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK adına ajanlık yaparak suç işlediği gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra ev hapsinde tutulan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıklayarak küstahça tehdit etti. Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Türkiye Rahip Andrew Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili güncelleme isteyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ''İyi bir dost olmadıklarını kanıtladılar. Orada muhteşem bir Hıristiyan rahip var. O masum bir adam'' sözleriyle gerilimi tırmandırma konusunda kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.