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ABD'den Türkiye'ye bir yaptırım daha; Trump imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe kanununu imzalayarak onayladı.

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ABD'den Türkiye'ye bir yaptırım daha; Trump imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe kanununu imzalayarak onayladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:08
ABD'den Türkiye'ye bir yaptırım daha; Trump imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe kanununu imzalayarak onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı savunma bütçe tasarısında F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici süreliğine durdurulması da yer alıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasal hale gelecek olan bütçe, Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na danışarak 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir rapor hazırlayacak. 

Raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının iki ülke ilişkilerine etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu rapor sunulmadıkça Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmayacak.

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Son Güncelleme: 13.08.2018 23:25
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abd den türkiye ye yaptırım daha trump imzaladı
Yorumlar
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Xxy 1 saat önce

Çokta tın uçağıda biz yapacuk anlaşıldı

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Hale cengiz 1 saat önce

Masalllahhhhhh

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Azel 55 dakika önce

Sarı şeytan deccalin dostu sağ kolu sen ne yaparsan yap ama başaramayacaksın abd bitecek çin ve büyük Türkiye doğacak bunlar senin son cirpinislarin trump

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kahkihkoh 50 dakika önce

Onların F35 i varsa bizimde Allah'ımız var..
Ver mehteri!

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Mücahit 50 dakika önce

Vermezsen verme lan bizim atak helikopter imiz yeter bide savaş uçağı yapsak ufffffff

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