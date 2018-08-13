ABD'den Türkiye'ye bir yaptırım daha; Trump imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe kanununu imzalayarak onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı savunma bütçe tasarısında F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici süreliğine durdurulması da yer alıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasal hale gelecek olan bütçe, Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na danışarak 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir rapor hazırlayacak.



Raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının iki ülke ilişkilerine etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.



Bu rapor sunulmadıkça Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA