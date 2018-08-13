ABD'den Türkiye'ye bir yaptırım daha; Trump imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe kanununu imzalayarak onayladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı savunma bütçe tasarısında F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici süreliğine durdurulması da yer alıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasal hale gelecek olan bütçe, Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiriyor.
ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na danışarak 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir rapor hazırlayacak.
Raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının iki ülke ilişkilerine etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.
Bu rapor sunulmadıkça Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmayacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Çokta tın uçağıda biz yapacuk anlaşıldı
Masalllahhhhhh
Sarı şeytan deccalin dostu sağ kolu sen ne yaparsan yap ama başaramayacaksın abd bitecek çin ve büyük Türkiye doğacak bunlar senin son cirpinislarin trump
Onların F35 i varsa bizimde Allah'ımız var..
Ver mehteri!
Vermezsen verme lan bizim atak helikopter imiz yeter bide savaş uçağı yapsak ufffffff