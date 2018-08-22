abd den türkiye açıklaması

Abd Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, "Türkiye Papaz Andrew Brunson'ı koşulsuz ve şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter" açıklaması yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansı'na bir röportaj verdi. Bolton verdiği röportajda Papaz Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk hükümeti Pastör Brunson'u serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptı” diyen Bolton, "Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson'u şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter” açıklaması yaptı.

Türkiye’de Türk Lirasının değer kaybetmesine ilişkin sorulan soruyu cevaplayan John Bolton, Katar’dan gelen paranın Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmeyeceğini söylerken Türkiye’nin NATO’dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını dile getirdi. Bolton, "Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık" şeklinde konuştu.

Kaynaklar; İHA

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