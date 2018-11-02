ABD'den Son Dakika Türkiye Açıklaması : Adalet ve İçişleri Bakanlarına Uygulanan Yaptırımlar Kaldırıldı

Ajanslara yansıyan ve tüm dünyada son dakika, flaş gibi ibarelerle geçilen haberde, ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson'ın serbest bırakılması neticesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

ABD, Rahip Brunson'ın tutuklu bulunamasını gerekçe göstererek Türkiye'ye ve Türkiye'deki bazı bakanlara yaptırım uygulama kararı almıştı. Bu yaptırımlardan Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı için uygulanan yaptırımların kaldırıldığı açıklandı.

Demir, çelik ve alüminyum gibi ürünlerdeki ithalat vergisi yaptırımlarının kaldırılıp, kaldırılmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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