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ABD'deki Siyasi Davaya Tepkiler Sürüyor 'Bu Yanlıştan Dönülmesi Lazım'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD'de İran Ajanı Reza Zarrab'ın ifaderi doğrultusunda yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasının tamamiyle bişr kumpas olduğunu, bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.  

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ABD'deki Siyasi Davaya Tepkiler Sürüyor 'Bu Yanlıştan Dönülmesi Lazım'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD'de İran Ajanı Reza Zarrab'ın ifaderi doğrultusunda yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasının tamamiyle bişr kumpas olduğunu, bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.  

04 Ocak 2018 Perşembe 15:19
ABD'deki Siyasi Davaya Tepkiler Sürüyor 'Bu Yanlıştan Dönülmesi Lazım'

ABD'deki Siyasi Davaya Tepkiler Sürüyor 'Bu Yanlıştan Dönülmesi Lazım'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD'de İran Ajanı Reza Zarrab'ın ifaderi doğrultusunda yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasının tamamiyle bişr kumpas olduğunu, bu karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.  

NTV'de canlı yayına katılan ve gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Recep Akdağ, "Davanın seyri, süreci ve jürinin kararı, bu davanın bir hukuk ciddiyetinin olmadığını ve bu anlamda bu davanının inanırlığının da hiç bir kıymet ifade etmediğini gösteriyor" dedi. Fetullahçı Teröristlerin sahte delilleri FBİ'ya para karşılığı teslim ettiğini hatırlatan Akdağ, bunların delil olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Karar ile ilgili, "Türkiye'nin iç işlerine karışan, Türkiye'yi adeta siyasi bir baskı altına almaya çalışan davanın hiçbir haklı tarafı olamaz. Dolayısıyla Türkiye'de hepimiz, bu davanın hukuksuz olduğunu, siyasi bir dava olduğunu, mutlaka bu kararların da düzeltilmesi gerektiğini savunmalıyız." ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 04.01.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
ABDAbd Siyasi Dava
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